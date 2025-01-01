اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۟۠

3

Всевышний предостерег неверующих от наказания, которое постигло предыдущие народы. Они были сильнее, могущественнее и сплоченнее, чем многобожники наших дней, но это не спасло их от лютой кары. Среди поверженных народов - народы пророков Нуха и Худа, а также народ Фараона - владыки кольев. Фараон получил такой эпитет за то, что имел огромное войско и чудовищную силу. Эта же участь постигла народы пророков Салиха и Лута, а также обитателей чащи. Соплеменники пророка Шуейба владели густыми зарослями и прекрасными садами, и поэтому Всевышний Аллах назвал их поселение Айкой. Эти народы отвергли своих посланников, и все они были единомышленниками. Они объединили свои усилия для того, чтобы опровергнуть истину, но это не принесло им никакой пользы. Они заслужили это наказание, и ничто не могло предотвратить случившееся.