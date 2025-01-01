آپ 38:11 سے 38:13 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ۟ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۟ۙ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔیْكَةِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ الْاَحْزَابُ ۟

3

Но они никогда не сумеют добиться поставленной перед собой цели. Их усилия окажутся тщетными, а их воинство потерпит поражение. Сколько народов ополчалось против Божьих посланников, и все они были повержены и уничтожены. Такая же участь ожидает неверующих, которые враждуют с Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует.