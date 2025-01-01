آپ 38:11 سے 38:13 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
جُنْدٌ
مَّا
هُنَالِكَ
مَهْزُوْمٌ
مِّنَ
الْاَحْزَابِ
۟
كَذَّبَتْ
قَبْلَهُمْ
قَوْمُ
نُوْحٍ
وَّعَادٌ
وَّفِرْعَوْنُ
ذُو
الْاَوْتَادِ
۟ۙ
وَثَمُوْدُ
وَقَوْمُ
لُوْطٍ
وَّاَصْحٰبُ
لْـَٔیْكَةِ ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
الْاَحْزَابُ
۟
Но они никогда не сумеют добиться поставленной перед собой цели. Их усилия окажутся тщетными, а их воинство потерпит поражение. Сколько народов ополчалось против Божьих посланников, и все они были повержены и уничтожены. Такая же участь ожидает неверующих, которые враждуют с Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует.