دحورا ولهم عذاب واصب ٩ دُحُورًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌۭ وَاصِبٌ ٩ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۟ۙ

3

﴿دُحُورࣰاۖ﴾ مَصْدَر دَحَرَهُ أَيْ طَرَدَهُ وَأَبْعَدَهُ وَهُوَ مَفْعُول لَهُ ﴿وَلَهُمۡ﴾ فِي الْآخِرَة ﴿عَذَابࣱ وَاصِبٌ ٩﴾ دائم