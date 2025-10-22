وحفظا من كل شيطان مارد ٧ وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ مَّارِدٍ ۟ۚ

3

{ئاسمان پارێزراوه‌ له‌ شه‌یتان } [ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) ] وه‌ به‌و ئه‌ستێرانه‌ پاراستویشمانه‌ له‌ هه‌موو شه‌یتانێكی سه‌ركه‌ش و ده‌رچوو له‌ گوێڕایه‌ڵی خوای گه‌وره‌، كه‌ بیانه‌وێت هه‌واڵى ئاسمان بدزن و بۆ فاڵچى و جادووگه‌رانى بێنن ئه‌وا به‌و ئه‌ستێرانه‌ لێیان ده‌درێت و ده‌سوتێنرێن.