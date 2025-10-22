وحفظا من كل شيطان مارد ٧
وَحِفْظًۭا مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍۢ مَّارِدٍۢ ٧
وَحِفْظًا
مِّنْ
كُلِّ
شَیْطٰنٍ
مَّارِدٍ
۟ۚ
﴿وَحِفۡظࣰا﴾ مَنْصُوب بِفِعْلٍ مُقَدَّر أَيْ حَفِظْنَاهَا بِالشُّهُبِ ﴿مِّن كُلِّ﴾ مُتَعَلِّق بِالْمُقَدَّرِ ﴿شَیۡطَـٰنࣲ مَّارِدࣲ ٧﴾ عَاتٍ خَارِج عَنْ الطَّاعَة