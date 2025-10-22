ان الاهكم لواحد ٤
إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤
اِنَّ
اِلٰهَكُمْ
لَوَاحِدٌ
۟ؕ
নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ্ এক,