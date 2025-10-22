ان الاهكم لواحد ٤ إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌۭ ٤ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۟ؕ

وقوله - سبحانه : ( إِنَّ إلهكم لَوَاحِدٌ ) جواب للقسم ، وهو المقسم عليه . أى : وحق الملائكة الذين تلك صفاتهم ، إن ربكم - أيها الناس - لواحد لا شريك له فى ذاته ، ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ، ولا فى خلقه .