فالتاليات ذكرا ٣ فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣ فَالتّٰلِیٰتِ ذِكْرًا ۟ۙ

3

[ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣) ] وه‌ سوێند بێت به‌و فریشتانه‌ی كه‌ قورئان ئه‌خوێنن، یان زیكرو عیباده‌تی خوای گه‌وره‌ ئه‌كه‌ن، وه‌ له‌لایه‌ن خواى گه‌وره‌وه‌ قورئان بۆ خه‌ڵكى دێنن.