فالتاليات ذكرا ٣ فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرًا ٣ فَالتّٰلِیٰتِ ذِكْرًا ۟ۙ

3

{ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا } وهم الملائكة الذين يتلون كلام اللّه تعالى.