من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰی صِرَاطِ الْجَحِیْمِ ۟

3

﴿مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ غَيْره مِنْ الْأَوْثَان ﴿فَٱهۡدُوهُمۡ﴾ دُلُّوهُمْ وَسُوقُوهُمْ ﴿إِلَىٰ صِرَ ٰ⁠طِ ٱلۡجَحِیمِ ٢٣﴾ طَرِيق النار