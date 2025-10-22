۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢ ۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢ اُحْشُرُوا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا یَعْبُدُوْنَ ۟ۙ

[ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ] خوای گه‌وره‌ فه‌رمان به‌ فریشته‌كان ده‌كات كه‌ كافران و موسڵمانان له‌ یه‌كتر جیابكه‌نه‌وه‌و سته‌مكاران و كافران و هاوشێوه‌كانیان حه‌شر بكه‌ن و هه‌موویان كۆبكه‌نه‌وه‌ به‌یه‌كه‌وه‌، یان زیناكار له‌گه‌ڵ زیناكارو، ریباخۆر له‌گه‌ڵ ریباخۆرو، مه‌ی خۆر له‌گه‌ڵ مه‌ى خۆردا حه‌شر بكه‌ن [ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ ] وه‌ ئه‌وانه‌یشی ئه‌مان جگه‌ له‌ خوای گه‌وره‌ په‌رستوویانن خۆیان و په‌رستراوه‌كانیان كۆ بكه‌نه‌وه‌.