وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠ وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠ وَقَالُوْا یٰوَیْلَنَا هٰذَا یَوْمُ الدِّیْنِ ۟

3

[ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢٠) ] ئه‌و كاته‌ كافران كه‌ باوه‌ڕیان به‌ زیندوو بوونه‌وه‌ نه‌بووه‌ په‌شیمان ده‌بنه‌وه‌ له‌ رۆژیكدا كه‌ په‌شیمانى دادى هیچ كه‌سێك نادات و سودى نیه‌و ئه‌ڵێن: هاوار بۆ خۆمان ئا ئه‌مه‌ ڕۆژی سزا وه‌رگرتنه‌.