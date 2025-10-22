وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠ وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠ وَقَالُوْا یٰوَیْلَنَا هٰذَا یَوْمُ الدِّیْنِ ۟

﴿وقالُوا يا ويْلَنا هَذا يَوْمُ الدِّينِ﴾ يَجُوزُ أنْ تَكُونَ الواوُ لِلْحالِ، أيْ قائِلِينَ يا ويْلَنا؛ أيْ يَقُولُ جَمِيعُهم: يا ويْلَنا، يَقُولُهُ كُلُّ أحَدٍ عَنْهُ وعَنْ أصْحابِهِ. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلى جُمْلَةِ ”يَنْظُرُونَ“، والمَعْنى: ونَظَرُوا وقالُوا. والوَيْلُ: سُوءُ الحالِ. وحَرْفُ النِّداءِ لِلِاهْتِمامِ. وقَدْ تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿يا حَسْرَةً عَلى العِبادِ﴾ [يس: ٣٠] في سُورَةِ يس. والإشارَةُ إلى اليَوْمِ المُشاهَدِ. والدِّينُ: الجَزاءُ، وتَقَدَّمَ في سُورَةِ الفاتِحَةِ.