وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠ وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠ وَقَالُوْا یٰوَیْلَنَا هٰذَا یَوْمُ الدِّیْنِ ۟

﴿وَقَالُوا۟﴾ أي الكفار ﴿یَـٰ﴾ لِلتَّنْبِيهِ ﴿وَیۡلَنَا﴾ هَلَاكنَا وَهُوَ مَصْدَر لَا فِعْل لَهُ مِنْ لَفْظه وَتَقُول لَهُمْ الْمَلَائِكَة ﴿هَـٰذَا یَوۡمُ ٱلدِّینِ ٢٠﴾ يَوْم الْحِسَاب وَالْجَزَاء