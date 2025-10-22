وقالوا يا ويلنا هاذا يوم الدين ٢٠
وَقَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ٢٠
وَقَالُوْا
یٰوَیْلَنَا
هٰذَا
یَوْمُ
الدِّیْنِ
۟
﴿وَقَالُوا۟﴾ أي الكفار ﴿یَـٰ﴾ لِلتَّنْبِيهِ ﴿وَیۡلَنَا﴾ هَلَاكنَا وَهُوَ مَصْدَر لَا فِعْل لَهُ مِنْ لَفْظه وَتَقُول لَهُمْ الْمَلَائِكَة ﴿هَـٰذَا یَوۡمُ ٱلدِّینِ ٢٠﴾ يَوْم الْحِسَاب وَالْجَزَاء