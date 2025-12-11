فالزاجرات زجرا ٢ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًۭا ٢ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۟ۙ

3

{ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا } وهم الملائكة، يزجرون السحاب وغيره بأمر اللّه.