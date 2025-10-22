فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩ فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩ فَاِنَّمَا هِیَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ یَنْظُرُوْنَ ۟

3

{حاڵى كافران له‌ رۆژى قیامه‌ت} [ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ] ئه‌مه‌ ته‌نها یه‌ك ده‌نگێكه‌ كاتێك كه‌ ئیسرافیل فووى دووه‌م ئه‌كات به‌ كه‌ڕه‌نادا [ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (١٩) ] ئه‌وان هه‌ر هه‌موویان زیندوو ئه‌بنه‌وه‌و له‌ گۆڕه‌كانیان ده‌رده‌چن، وه‌ سزای خوای گه‌وره‌ به‌ چاوی خۆیان ئه‌بینن و ته‌ماشای ئه‌كه‌ن.