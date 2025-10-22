قل نعم وانتم داخرون ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۟ۚ

[ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (١٨) ] ئه‌ی محمد - صلی الله علیه وسلم - بڵێ: به‌ڵێ ئێوه‌ زیندوو ئه‌كرێنه‌وه‌ به‌ڵام به‌ زه‌لیلی و ڕیسوایی و سه‌رشۆڕی ده‌خرێنه‌ ناو ئاگرى دۆزه‌خه‌وه‌.