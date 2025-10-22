قل نعم وانتم داخرون ١٨
قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ ١٨
قُلْ
نَعَمْ
وَاَنْتُمْ
دَاخِرُوْنَ
۟ۚ
3
Waambie, ewe Mtume, «Ndio mtafufuliwa hali mkiwa wanyonge, watwevu.»