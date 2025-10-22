قل نعم وانتم داخرون ١٨
قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ ١٨
قُلْ
نَعَمْ
وَاَنْتُمْ
دَاخِرُوْنَ
( قل نعم ) تبعثون ، ( وأنتم داخرون ) صاغرون ، والدخور أشد الصغار .