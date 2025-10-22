قل نعم وانتم داخرون ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ ١٨ قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۟ۚ

ولما كان هذا منتهى ما عندهم، وغاية ما لديهم، أمر اللّه رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم فقال: { قُلْ نَعَمْ } ستبعثون، أنتم وآباؤكم الأولون { وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } ذليلون صاغرون، لا تمتنعون، ولا تستعصون على قدرة اللّه.