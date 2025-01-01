اَفَبِعَذَابِنَا

یَسْتَعْجِلُوْنَ

۟

فَاِذَا

نَزَلَ

بِسَاحَتِهِمْ

فَسَآءَ

صَبَاحُ

الْمُنْذَرِیْنَ