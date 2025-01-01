آپ 37:176 سے 37:177 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
اَفَبِعَذَابِنَا
یَسْتَعْجِلُوْنَ
۟
فَاِذَا
نَزَلَ
بِسَاحَتِهِمْ
فَسَآءَ
صَبَاحُ
الْمُنْذَرِیْنَ
۟
3
أفبنزول عذابنا بهم يستعجلونك أيها الرسول؟ فإذا نزل عذابنا بهم، فبئس الصباح صباحهم.