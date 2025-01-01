اَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُوْنَ ۟

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فَقَالُوا اسْتِهْزَاء مَتَى نُزُول هَذَا الْعَذَاب قَالَ تَعَالَى تَهْدِيدًا لَهُمْ ﴿أَفَبِعَذَابِنَا یَسۡتَعۡجِلُونَ ١٧٦﴾