وَّاَبْصِرْهُمْ
فَسَوْفَ
یُبْصِرُوْنَ
۟
3
﴿وَأَبۡصِرۡهُمۡ﴾ إذْ نَزَلَ بِهِمْ الْعَذَاب ﴿فَسَوۡفَ یُبۡصِرُونَ ١٧٥﴾ عاقبة كفرهم