وَّاَبْصِرْهُمْ
فَسَوْفَ
یُبْصِرُوْنَ
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3

( وأبصرهم ) إذا نزل بهم العذاب ) ( فسوف يبصرون ) ذلك فقالوا : متى هذا العذاب ؟