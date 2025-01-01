وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُوْنَ ۟

3

{ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ } من يحل به النكال، فإنه سيحل بهم.