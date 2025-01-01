وَّاَبْصِرْهُمْ
فَسَوْفَ
یُبْصِرُوْنَ
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3
{ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ } من يحل به النكال، فإنه سيحل بهم.