وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ یُبْصِرُوْنَ ۟

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وأبصرهم فسوف يبصرون قال قتادة : سوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار . وعسى من الله للوجوب ، وعبر بالإبصار عن تقريب الأمر ، أي : عن قريب يبصرون . وقيل : المعنى : فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة .