فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰی حِیْنٍ ۟ۙ

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﴿فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ﴾ أَيْ أَعْرِضْ عَنْ كُفَّار مَكَّة ﴿حَتَّىٰ حِینࣲ ١٧٤﴾ تُؤْمَر فِيهِ بِقِتَالِهِمْ