فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰی حِیْنٍ ۟ۙ

3

ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا، ولم يقبلوا الحق، وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب،