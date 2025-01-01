فَتَوَلَّ
عَنْهُمْ
حَتّٰی
حِیْنٍ
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3
ثم أمر رسوله بالإعراض عمن عاندوا، ولم يقبلوا الحق، وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب،