فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰی حِیْنٍ ۟ۙ

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قوله تعالى : فتول عنهم أي أعرض عنهم . حتى حين قال قتادة : إلى الموت . وقال الزجاج : إلى الوقت الذي أمهلوا إليه . وقال ابن عباس : يعني القتل ببدر . وقيل : يعني [ ص: 126 ] فتح مكة . وقيل : الآية منسوخة بآية السيف .