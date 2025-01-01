وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۟

3

[ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) ] وه‌ سه‌ربازه‌كانی ئێمه‌ ئه‌وانیش سه‌ركه‌وتوون وه‌ زاڵن به‌سه‌ر كافران و بێباوه‌ڕاندا.