آپ 37:166 سے 37:172 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں

وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۟ وَاِنْ كَانُوْا لَیَقُوْلُوْنَ ۟ۙ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ ۟ۙ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِیْنَ ۟ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِیْنَ ۟ۚۖ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ۪۟

3

Мы покорны нашему Господу и всегда готовы служить Ему. Мы делаем это искренне и непрестанно возносим Всевышнему Аллаху хвалу. Мы также свидетельствуем, что Аллах лишен любых недостатков и скверных качеств, не подобающих Его величию и совершенству. Что же заставляет нечестивцев поклоняться ангелам и приравнивать эти покорные творения к Всевышнему Творцу?! «Пречист Он и премного выше того, что они говорят» (17:43).