وَلَقَدْ
سَبَقَتْ
كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِیْنَ
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﴿وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا﴾ بِالنَّصْرِ ﴿لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِینَ ١٧١﴾ وَهِيَ لَأَغْلِبَن أَنَا وَرُسُلِي