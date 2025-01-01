آپ 37:166 سے 37:172 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
وَاِنَّا
لَنَحْنُ
الْمُسَبِّحُوْنَ
۟
وَاِنْ
كَانُوْا
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
لَوْ
اَنَّ
عِنْدَنَا
ذِكْرًا
مِّنَ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ۙ
لَكُنَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
فَكَفَرُوْا
بِهٖ
فَسَوْفَ
یَعْلَمُوْنَ
۟
وَلَقَدْ
سَبَقَتْ
كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِیْنَ
۟ۚۖ
اِنَّهُمْ
لَهُمُ
الْمَنْصُوْرُوْنَ
۪۟
3
Мы покорны нашему Господу и всегда готовы служить Ему. Мы делаем это искренне и непрестанно возносим Всевышнему Аллаху хвалу. Мы также свидетельствуем, что Аллах лишен любых недостатков и скверных качеств, не подобающих Его величию и совершенству. Что же заставляет нечестивцев поклоняться ангелам и приравнивать эти покорные творения к Всевышнему Творцу?! «Пречист Он и премного выше того, что они говорят» (17:43).