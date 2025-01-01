فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۟

3

وهم كَذَبَة في ذلك، فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا به، فعلم أنهم متمردون على الحق { فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } العذاب حين يقع بهم، ولا يحسبوا أيضا أنهم في الدنيا غالبون.