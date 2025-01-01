لَكُنَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
۟
3

آیت 169{ لَکُنَّا عِبَادَ اللّٰہِ الْمُخْلَصِیْنَ } ”تو ضرور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے۔“