لَكُنَّا
عِبَادَ
اللّٰهِ
الْمُخْلَصِیْنَ
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3
لكنا عباد الله المخلصين: أى : لكنا بسبب وجود هذا الكتاب من عباد الله الذين يخلصون له العبادة والطاعة .