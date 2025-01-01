لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ ۟ۙ

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﴿لَوۡ أَنَّ عِندَنَا ذِكۡرࣰا﴾ كِتَابًا ﴿مِّنَ ٱلۡأَوَّلِینَ ١٦٨﴾ أَيْ مِنْ كُتُب الْأُمَم الْمَاضِيَة