لَوْ
اَنَّ
عِنْدَنَا
ذِكْرًا
مِّنَ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ۙ
3
﴿لَوۡ أَنَّ عِندَنَا ذِكۡرࣰا﴾ كِتَابًا ﴿مِّنَ ٱلۡأَوَّلِینَ ١٦٨﴾ أَيْ مِنْ كُتُب الْأُمَم الْمَاضِيَة