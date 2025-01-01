لَوْ
اَنَّ
عِنْدَنَا
ذِكْرًا
مِّنَ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ۙ
3
( لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنَ الأولين ) أى : لو أن عندنا كتابا من كتب الأولين كالتوراة والإِنجيل لكنا عباد الله المخلصين