لَوْ
اَنَّ
عِنْدَنَا
ذِكْرًا
مِّنَ
الْاَوَّلِیْنَ
۟ۙ
3

( لو أن عندنا ذكرا من الأولين ) أي : كتابا مثل كتاب الأولين .