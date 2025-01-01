وَاِنْ
كَانُوْا
لَیَقُوْلُوْنَ
۟ۙ
3

آیت 167{ وَاِنْ کَانُوْا لَیَقُوْلُوْنَ } ”اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے“