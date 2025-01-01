وَاِنْ كَانُوْا لَیَقُوْلُوْنَ ۟ۙ

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عاد إلى الإخبار عن قول المشركين , أي كانوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا عيروا بالجهل قالوا : " لو أن عندنا ذكرا من الأولين "