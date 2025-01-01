الْمُسَبِّحُوْنَ

الْمُسَبِّحُوْنَ

وَاِنَّا

وَاِنَّا

آیت 166{ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ۔ ”اور ہم تو سب کے سب اپنے ربّ کی تسبیح کرنے والے ہیں۔“