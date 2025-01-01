وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۟

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[ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦) ] وه‌ ئێمه‌ ته‌سبیحات و نوێژو عیباده‌ت و زیكری خوای گه‌وره‌ ئه‌كه‌ین، واته‌: ئێمه‌ كچی خوای گه‌وره‌ نین به‌ڵكو به‌نده‌ی ملكه‌چ و گوێڕایه‌ڵى خوای گه‌وره‌ین.