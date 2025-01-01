وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ۟

3

{ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ } لله عما لا يليق به. فكيف - مع هذا - يصلحون أن يكونوا شركاء للّه؟! تعالى الله.