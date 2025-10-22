وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
وَقَالُوْۤا
اِنْ
هٰذَاۤ
اِلَّا
سِحْرٌ
مُّبِیْنٌ
۟ۚۖ
3
﴿وَقَالُوۤا۟﴾ فِيهَا ﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿هَـٰذَاۤ إِلَّا سِحۡرࣱ مُّبِینٌ ١٥﴾ بين وقالوا منكرين للبعث