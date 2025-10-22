واذا راوا اية يستسخرون ١٤ وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤ وَاِذَا رَاَوْا اٰیَةً یَّسْتَسْخِرُوْنَ ۪۟

3

[ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤) ] وه‌ ئه‌گه‌ر هه‌ر موعجیزه‌و به‌ڵگه‌یه‌كی ڕوون و ئاشكراش ببینن ئه‌وان زیادڕه‌وی ئه‌كه‌ن له‌ گاڵته‌پێكردنداو گاڵته‌ی پێ ئه‌كه‌ن.