واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
وَاِذَا
رَاَوْا
اٰیَةً
یَّسْتَسْخِرُوْنَ
۪۟
আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা উপহাস করে