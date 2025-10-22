واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
وَاِذَا
رَاَوْا
اٰیَةً
یَّسْتَسْخِرُوْنَ
۪۟
وإذا رأوا معجزة دالَّة على نبوَّتك يسخرون منها ويعجبون.