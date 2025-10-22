واذا ذكروا لا يذكرون ١٣ وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣ وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا یَذْكُرُوْنَ ۪۟

3

[ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (١٣) ] وه‌ كاتێكیش كه‌ به‌ په‌ندو ئامۆژگاری یادیان بخه‌یته‌وه‌ ئه‌وان یاد ناكه‌نه‌وه‌و سوود وه‌رناگرن.